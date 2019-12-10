РИАМО - 10 дек. Глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин проверил работу на стройплощадке молочных комплексов TH Group в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правительство Подмосковья и компания TH Group подписали соглашение, которое предполагает строительство в Подмосковье молочных комплексов с общим поголовьем 12 тысяч дойных коров, комбикормового завода мощностью 100 тысяч тонн в год и молокоперерабатывающего завода мощностью 200 тонн в сутки.

«Компания признала, что определенные смещения по срокам присутствуют. За следующий год они планируют завершить строительство крупнейшего молочно-товарного комплекса на 6 тысяч голов и перейти на реализацию проекта в городском округе Шатура», - сказал Разин.

Он уточнил, что коллеги из Вьетнама перенесли сроки ввода в строй второй молочно-товарной фермы в Волоколамском городском округе на 2020 год.

«В целом компания подтверждает все свои планы и верит, что в ближайшее время сможет ликвидировать то отставание, которое присутствует», - отметил Разин.

По его словам, причиной переноса сроков строительства фермы стали сложности во взаимодействии с банками и трудности при формировании команды вьетнамского концерна в России.

В ходе проверки действующей фермы на 1,2 тысячи коров состоялось совещание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов и руководство вьетнамского концерна.

Также молочную ферму TH Group в Волоколамском округе посетила член Политбюро ЦК КПВ, председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и высокопоставленная вьетнамская делегация в рамках официального визита в Россию.