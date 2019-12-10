РИАМО - 10 дек. Двое неизвестных похитили из центрального парка Одинцова скульптуру петуха, который являлся частью скульптуры «Лестница-солнышко», позднее они подбросили похищенное на площадь города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Скульптуры сделаны по детским рисункам. Проект «Лестница-солнышко» - работа девятилетнего Даниила Бажанова. Она заняла первое место в номинации «Малая архитектурная форма» конкурса по благоустройству «Создадим красоту вместе! Твой район — твои идеи!», который прошел в октябре 2018 года», - говорится в сообщении.

Благодаря системе «Безопасный регион» удалось не только установить похитителей, но и отследить путь их перемещения от места преступления до подъезда.

На сегодняшний день в районе установлены и подключены к системе более 4 тысяч видеокамер, оснащены 600 объектов. В частности, на центральной площади работают 25 камер, благодаря им и удалось вычислить вандалов.

Как уточнил глава городского округа Андрей Иванова, муниципалитет является лидером Подмосковья по числу установленных и подключенных к системе «Безопасный регион» видеокамер.

«Но на этом мы не намерены останавливаться. Снижать темпы тоже не будем. Губернатор поставил задачу наращивать систему «Безопасный регион» — в частности, речь идет о въездах-выездах из населенных пунктов, о местах с наихудшей криминальной ситуацией, подъездном видеонаблюдении, оборудовании социальных объектов и других ключевых точек», — сказал Иванов.