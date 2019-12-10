РИАМО - 10 дек. Свыше тысячи человек приняли участие в открытии зимнего сезона в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа, для гостей организовали квест, мастер-класс и конкурс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В парке «Раздолье» официально открыли зимний сезон под эгидой программы «Зима в Подмосковье». Для гостей была подготовлена насыщенная интерактивная программа, в которой все посетители могли найти занятие по душе», - говорится в сообщении.

Мероприятие открылось театрализованной постановкой «Волшебная книга Деда Мороза», затем все желающие могли проявить свои таланты в тематическом конкурсе.

Любители активного отдыха приняли участие в семейном квесте, а творческие натуры отправились в павильон на мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

«Парк «Раздолье» хорош в любое время года. Несмотря на то, что зима у нас сейчас не совсем настоящая, организаторам удалось создать праздничное настроение, которое неизменно предшествует наступлению Нового года» - сказал глава городского округа Андрей Иванов.