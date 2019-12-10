РИАМО - 10 дек. В консолидированный бюджет Московской области за 11 месяцев 2019 года поступления по налогу на профессиональный доход превысили 112 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

Первый год пилотного проекта показал, что новый налоговый режим для самозанятых принят населением - он востребован, удобен и во многом понятен. Всего на территории Подмосковья зарегистрировано почти 67 тысяч самозанятых.

«На 1 декабря уже 66,9 тысячи самозанятых зарегистрировано в Московской области, то есть каждый 70-й трудоспособный житель Подмосковья – самозанятый. Еженедельно количество самозанятых увеличивается на 2 тысячи человек. В бюджет области за время проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход поступило 112 миллионов рублей, из них более половины - за последние три месяца», - сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Власти Подмосковья ожидают, что в 2020 году бюджет региона получит от самозанятых более четверти миллиарда рублей.

«В дальнейшем возможные изменения федерального законодательства позволят урегулировать все вопросы и еще более оптимизировать статус самозанятых, что в конечном итоге будет способствовать развитию бизнеса наших граждан и росту доходов бюджета», - заключила Мухтиярова.