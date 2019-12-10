РИАМО - 10 дек. В медиацентре парка «Зарядье» 28 декабря состоится показ двух сказочных спектаклей «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали» и «Сказки из разных карманов» Московского областного государственного театра кукол, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Спектакль Московского областного государственного театра кукол (МОГТК) «Мойры Петроградского района» признан одним из лучших на Международном большом детском фестивале (МБДФ), худруком которого является Сергей Безруков», - говорится в сообщении.

Спектакль «Мойры Петроградского района» в этом году вошел в шорт-лист «Золотой маски» сразу в пяти номинациях: лучший спектакль, лучшая работа режиссера, драматурга, художника и актера.

Возможно новые постановки станут не менее успешными. Режиссером-постановщиком музыкальной сказки «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали» является Алексей Смирнов, художником - Ульяна Филиппова, композитором - Андрей Занога.

Автором композиции спектакля-концерта «Сказки из разных карманов» выступил Петя Трофимов, режиссером-постановщиком - Алексей Смирнов, художником-постановщиком- Наталья Штырц. Композиторами спектакля стали Александр Леонов и Ольга Гайдамак.