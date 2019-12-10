РИАМО - 10 дек. По просьбам пассажиров на станциях второго Московского центрального диаметра Царицыно и Подольск появились 27 дополнительных валидаторов, данные меры помогут избежать скопления людей в часы пик перед турникетами и ускорят проход на посадку, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Всего с момента запуска МЦД со станции Царицыно отправлено более 453 тысяч человек, а со станции Подольск - около 330 тысяч», - говорится в сообщении.

Также во вторник ночью для удобства пассажиров семь дополнительных валидаторов было установлено на станции Опалиха.

Для оплаты проезда по МЦД необходимо активировать транспортные карты «Тройка». Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета «Кошелек» «Тройки» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор на станциях метро) билет автоматически обновится.

Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все карты, которые пассажиры приобрели после 21 ноября, активированы.

МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск открыли в ноябре. С момента запуска диаметров зафиксировано более 8,5 миллиона поездок.