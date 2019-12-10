РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. В подмосковном Дзержинском в нынешнем году планируют установить три елки, две из них уже радуют жителей округа, сообщила глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова на встрече с жителями во вторник.

«1 декабря мы включили иллюминацию в городе. Мы планируем установить три елки, две из них уже поставили – это живые елки. Игрушки на елки сделали наши дети, они получились просто замечательные. Помимо игрушек, елки украсят гирляндами», – сказала Иванова.

По ее словам, на следующей неделе будет торжественное открытие елок с Дедом Морозом и Снегурочкой.