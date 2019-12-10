РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Скульптор из Подольска Виктор Михайлов совместно с московским скульптором Виктором Королевым завершил работу по изготовлению двух мраморных львов для исторического центра Севастополя, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Севастополе начались работы по ремонту Матросского бульвара – улицы в историческом центре города. Помимо строительства нового здания летнего кинотеатра, запланировано воссоздание мавританской беседки, фонтана с мальчиком, который держит в руках игрушечный корабль, искусственного водоема с рыбками. Особым украшением бульвара станут львы из белого мрамора. Для их восстановления пригласили скульпторов из Подмосковья.

«Подольский скульптор, член Союза художников России, заслуженный художник России Михайлов совместно с Королевым завершили работу по изготовлению двух мраморных львов, которые установят на Южном портале Матросского бульвара в Севастополе», – говорится в сообщении.

Работу над созданием фигур начали в сентябре 2018 года, когда на Графской пристани сняли мерки с установленных там мраморных львов. Первые стражи севастопольской пристани были созданы итальянским скульптором Фернандо Пелличио, их доставили в Севастополь по личному указанию адмирала Михаила Лазарева. Львы не покидали свой пост у парадных морских ворот города в течение 175 лет.

«Львы для Матросского бульвара – копии скульптур, украшающих Графскую пристань. Для того, чтобы создать их, мы вначале сделали модели из пенаплэкса, потом покрыли их шпаклевкой и отшлифовали. После чего привезли модели в Подольск, где в цехе Подольского кабельного завода по ним изготовили уже сами скульптуры из каррарского мрамора. На этой неделе львы отправятся в Севастополь, где их установят на Матросском бульваре», – сказал Михайлов.

На создание двух величественных фигур мастерам потребовалось порядка 14 месяцев. Особенно постараться пришлось над их лапами, хвостами и пастью. Михайлов и Королев сделали скульптуры максимально похожими на оригинал, однако некоторые отличия все-таки есть: они обзавелись острыми зубами и когтями.

Михайлов также создал памятник подольчанам–ликвидаторам техногенных катастроф, мемориальные доски Александру Никулину, Петру Забродину, генералу Алексею Еремееву, композиторам Эмме Лозовской и Станиславу Гарновскому, памятник Подольским курсантам, установленный на территории Климовской гимназии и много других скульптур.