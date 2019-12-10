РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Власти подмосковного Подольска решили отказаться от музыкального фонтана после обсуждения с жителями проекта второго этапа благоустройства улицы 50 лет ВЛСКМ, или бульвара Юности, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Участок от улицы Свердлова до улицы Большая Серпуховская предусматривает благоустройство пешеходной зоны протяженностью 470 метров. На сегодняшний день проект на стадии обсуждения, самые конструктивные предложения будут учтены. Выполнение работ по второму этапу планируется начать в 2020 году. Комитет по строительству и архитектуре провел встречи с жителями округа, на которых выслушал замечания и предложения жителей.

«От музыкального фонтана отказались, чтобы не мешать жителям ближайших домов. А еще не пострадает ни одно дерево, наоборот, зеленых насаждений будет больше, речь идет о хвойных породах», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Сергей Цаплинский.

Проектом второго этапа предусматривается мощение тротуаров разноформатной плиткой, асфальтобетонное покрытие тротуаров и вновь создаваемые парковочные места, устройство велодорожки, вновь создаваемые газоны и цветники, детские площадки с современным прорезиненным покрытием, фонтан, современные малые архитектурные формы - лавки, фонари, навигационное оборудование.

Современный фонтан будет являться композиционным центром притяжения населения всех возрастов. По границам детской игровой площадки предусмотрено газонное ограждение и входные декоративные арки. Планируются автопарковка и разворотная площадка для велосипедистов.

При разработке проекта учли принципы формирования безопасной и удобной городской среды. Постарались создать условия для беспрепятственной доступности объектов обслуживания в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями, в том числе для маломобильных слоев населения.

Главной задачей комитета по строительству является совместить несовместимое и учесть мнение большинства. Сейчас бульвар «Юности» – излюбленное место сотен горожан.