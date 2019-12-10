РИАМО - 10 дек. С начала этого года зафиксировали 31,7 тысячи нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Московской области на общую сумму 46 миллионов рублей, отмечено снижение нарушений на 57%, говорится в сообщении пресс-службы транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Административно-пассажирская инспекция (АПИ) Подмосковья за безбилетный проезд вынесла 12,5 тысяч штрафов, за невыдачу билета – 15,6 тысячи. За аналогичный период прошлого года за нарушения оплаты проезда было вынесено более 70 тысяч постановлений.

«За этот год более чем на 80% снизилось число нарушений за отказ в приеме безналичной оплаты проезда. В 2018 году зафиксировано почти 3,5 тысяч нарушений за отказ в безналичной оплате», - сказал директор ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области Михаил Степанов.

Он уточнил, что также отмечено уменьшение количества нарушений по безбилетному проезду и невыдаче билета на 54% и 61% соответственно. К снижению нарушений привела профилактическая работа на маршрутах среди пассажиров и перевозчиков.

Еженедельно АПИ проверяет более 3 тысяч автобусов областных перевозчиков. При проведении проверок учитываются обращения от жителей, поступающие по электронной почте, на портал «Добродел», в социальных сетях. Для проведения проверки заявителю нужно описать проблему, указать время и дату поездки, номер транспортного средства, название остановочного пункта, направление движения, при отказе в приеме банковской карты или карты «Стрелка» фото или видео подтверждение.

Согласно законодательству Московской области, при неисправности валидатора и мобильного терминала для оплаты проезда и невозможности оплатить проезд картой «Стрелка» или банковской картой, при условии наличия средств для оплаты, перевозчик обязан предоставить услугу бесплатно. Для информирования пассажиров перевозчики обязаны будут размещать в салонах транспортных средств соответствующие стикеры.

За безбилетный проезд в автобусе для пассажира предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей, за отказ в выдачи билета для водителя или кондуктора - штраф в 2 тысячи рублей.