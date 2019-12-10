РИАМО – 10 дек. Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!», в голосовании за лучший контент 2019 года приняли участие 1,7 миллиона пользователей, говорится в сообщении пресс-службы сети.

За номинантов премии «Самый ОК!» отдавали голоса пользователи разных возрастов, самой активной группой стали люди в возрасте от 26 до 45 лет. В этом году номинантов активно поддерживали не только россияне, но и жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

«Пользователи OK выбирали победителей в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляции и блог. Безоговорочным лидером в номинации «Лучший фильм» стала картина «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Военная драма набрала в голосовании 59% голосов», - говорится в сообщении.

В номинации «Шоу года» победителем стала программа Первого канала «Голос. Дети», второе место у шоу «Ты супер!» (22%) от НТВ и проект «Форт Боярд» от СТС. Сериалом года стала мистическая драма от телеканала ТВ-3 «Слепая».

Пользователи «Одноклассников» активнее всего голосовали за хит Артура Пирожкова «Зацепила», а вот абсолютным лидером среди трансляций стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, которую в OK показывал Первый канал.

Голоса в номинации «Блог года» распределились максимально равномерно. Первое место занял трэвел-блог «Двое и алоэ», набрав 28% голосов, на втором месте оказался проект «Вокруг Светы».