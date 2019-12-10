РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 дек. В 2020 году в подмосковном Дзержинском планируется капитально отремонтировать четыре муниципальные и столько же региональных дорог, сообщила во вторник глава городского округа Людмила Иванова на встрече с жителями.

«На следущий год у нас запланирован капитальный ремонт 4 муниципальных и 4 региональных дорог. Также в плане ремонта (стоят - ред.) семь дворовых территрий», – сказала Иванова.

По ее словам, в план ремонта дорог включены улицы Лермонтова, Шама, Школьная, Угрешская, Лесная, Томилинская, Ленина и Университетский проезд.