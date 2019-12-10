РИАМО - 10 дек. В текущем году на приобретение и реставрацию экспонатов государственным музеям Московской области выделено 28 миллионов рублей, в следующем годы на эти цели предусмотрено чуть больше, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«По программе «Культура Подмосковья» в музей-заповедник «Зарайский кремль» было закуплено три предмета на сумму более 2 миллионов рублей, остальные 27 предметов были приобретены за счет средств музея», - говорится в сообщении.

Все закупленные предметы будут активно использоваться для научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности музея.

Так «Зарайский кремль» приобрел работу скульптора А.С. Голубкиной - горельеф «Апостол Петр», которая была отлита после 1911 года. Для музея-заповедника это произведение представляет особый интерес из-за его исключительного мемориального, художественного и исторического значения. Зарайский музей Голубкиной много лет собирает коллекцию предметов, связанных не только с жизнью и творчеством мастера, но и с историей ее семьи.

В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. В рамках празднования этого события государственным музеем-заповедником «Зарайский кремль» проводится подготовка к музеефикации усадьбы семьи Достоевских в деревне Даровое. Для этих целей купили закуплены два предмета мебели, относящихся типологически к традиционным для дворянских усадеб. Это диван (вторая четверть XIX века, Россия) и столик для рукоделия из красного дерева (конец 1820-х - 1830-е годы, Россия).