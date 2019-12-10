РИАМО - 10 дек. На месте бывшего Тушинского аэродрома создадут новый центр притяжения Москвы, в перспективе здесь появится порядка 20 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Территория бывшего Тушинского аэродрома активно развивается с 2016 года. В ее состав войдут два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта. Кроме этого возведут гостиницы и апартаменты, а в новых жилых кварталах смогут жить около 42 тысяч человек.

«Вот здесь формируется один из самых крупных в городе бизнес-парков вместе с жилой застройкой, социальными, спортивными объектами. Это, конечно, будет один из лучших образцов комплексной застройки города», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что власти мегаполиса намерены делать все возможное, что позволит обеспечить высокое качество городской среды и транспортную доступность этой территории.

«Я надеюсь, что в скором времени благоустроенная набережная будет одним из самых привлекательных мест для москвичей», - добавил Собянин.

Новый центр притяжения Москвы позволит создать порядка 20 тысяч рабочих мест. Это даст мощный толчок для развития северо-западной части столицы.

Также в бизнес-парке на территории бывшего Тушинского аэродрома планируется разместить компании, входящие в госкорпорацию «Ростех».

«Здесь будут находиться более 12 тысяч сотрудников. Я надеюсь, что к концу 2021 года мы сможем переехать уже в эти корпуса», - отметил в свою очередь генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, размещение на одной площадке всех компаний, входящих в корпорацию, позволит сократить ее издержки.