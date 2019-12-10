РИАМО - 10 дек. В Серпухове на площади Владимира Храброго неизвестные вандалы повредили недавно установленную новогоднюю елку, сейчас их личности устанавливаются при помощи записей камер видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В ночь на 10 декабря искусственное сооружение заметно обеднело. Неизвестные вырвали из него ветви, повредили разноцветную иллюминацию и сорвали украшения, которые дворники нашли в соседних дворах», - говорится в сообщении.

Сейчас вандалов ищут с помощью записей с камер видеонаблюдения, которые установлены в рамках программы «Безопасный регион».