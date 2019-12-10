РИАМО - 10 дек. В городском округе Электросталь открылся первый в Подмосковье центр цифрового образования «IT-куб», на базе которого будут обучаться свыше 400 ребят в возрасте с 8 до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Он (центр - ред.) станет площадкой для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Ежегодно на базе центра будет обучаться свыше 400 ребят в возрасте с 8 до 18 лет», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что учреждение заработало в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

С помощью центра планируется развить интерес у школьников к сфере IT-инноваций. У ребят появится возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий IT-отрасли: программиста, системного администратора, специалиста по информационной безопасности, администратора баз данных и других.

«Обучение будет проходить совершенно бесплатно, по аналогии с нашими кванториумами. Мы тщательно готовились к открытию, наполняя центр самым современным и нужным оборудованием и обеспечивая комфортные площадки для обучения. На базе центра также будут повышать квалификацию преподаватели, пройти эти программы смогут больше 300 человек», – отметила Каклюгина.