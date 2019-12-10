РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 10 дек. В спартакиаде городского округа Домодедово приняли участие 63 спортсмена, сообщается на официальном сайте МБУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Старт».

«10 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе городского стадиона «Авангард» состоялась спартакиада городского округа Домодедово среди спортсменов-инвалидов. 63 участника соревновались в следующих видах спорта: дартс, гиревой спорт, бочча, пулевая стрельба и шашки», – говорится в сообщении.

По итогам спартакиады победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.