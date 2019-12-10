РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, планируют построить в жилом комплексе «Новоград Павлино» в подмосковной Балашихе к 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщиком объекта выступило ООО «МИЦ-Инвестстрой».

«В министерстве жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство детского сада в Балашихе вблизи деревни Павлино. Трехэтажное дошкольное учреждение в ЖК «Новоград Павлино» сможет принять 150 малышей в шести группах», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года. После прохождения процедуры лицензирования детский сад примет детей в 2021 году.

На первом этаже детского сада разместятся пищеблок, группы младшего дошкольного возраста и медицинский блок. На втором − групповые ячейки, зал музыкальных занятий, прачечная и другие помещения. На третьем этаже будут располагаться ячейки для детей старших подготовительных групп, физкультурный зал и административный блок.

Детский сад адаптируют для малышей с ограниченными возможностями. На входе будет расположен пандус, ширина коридоров спроектирована с учетом проезда на коляске, для доступа к верхним этажам в здании будет лифт.

«Всего на территории жилого комплекса запланировано строительство двух школ и пяти детских садов, один из которых уже введен в эксплуатацию», – заключила Федотова.