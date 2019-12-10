РИАМО - 10 дек. Посетителей столичного универмага «Цветной» эвакуировали вечером во вторник, на месте работают спецслужбы, передает корреспондент РИАМО.

Людей вывели из здания. На месте дежурят две пожарные машины и несколько машин полиции. Сотрудники охраны в жилетах перекрыли проход в здание.

«Эвакуация универмага проводится по техническим причинам», - сказал представитель охраны ТЦ «Цветной».

Проезд транспорта по Цветному бульвару около универмага не затруднен.