РИАМО - 10 дек. В Новомосковском округе Москвы проведут газопровод высокого давления, который улучшит качество газоснабжения в округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 5 декабря Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила подготовку проекта планировки газопровода высокого давления на территории Рязановского, Десеневского и Воскресенского поселений НАО.

«Протяженность нового газопровода составит 20,3 километра», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Планируют построить газорегуляторные пункты «Ерино» и «Воскресенское» в рамках проекта.

Цель строительства газопровода - улучшить качество газоснабжения этих поселений. Инвестором выступает АО «Мосгаз».