РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Группа «Сплин» 15 декабря представит в Люберцах большое шоу, посвященное альбому «Встречная полоса», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«15 декабря группа «Сплин» представит во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах большое шоу, посвященное выходу очередного студийного альбома «Встречная полоса». Зрителей ждут новые песни группы, давно полюбившиеся хиты и эффектное световое шоу», – говорится в сообщении.

Концерт состоится 15 декабря в 18:00 по адресу: улица Смирновская, дом №4.

«Встречная полоса» стала 15-й пластинкой команды и была создана в традиционном для коллектива стиле меланхоличного драйва. Кроме музыкантов группы «Сплин», в записи пластинки приняли участие приглашенные исполнители – струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты.

В новом альбоме преобладает гармоничная для Александра Васильева форма разговора со слушателем, также в текстах сохраняется образность и метафоричность. Музыканты группы не боятся поднимать в своих композициях злободневные темы и потому «Сплин» можно назвать, пожалуй, главной на сегодняшний день рок-группой страны.