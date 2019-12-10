РИАМО - 10 дек. В конкурсе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на получение грантовой поддержки на развитие материально-технической базы победил «Московский областной козоводческий кооператив» из Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Объем поддержки составил 17,4 миллиона рублей. На средства гранта победитель планирует купить сельскохозяйственную технику, специализированный транспорт. В планах также строительство и оснащение объекта по переработке козьего молока», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В состав кооператива входит четыре крестьянских (фермерских) хозяйств и шесть личных подсобных хозяйств. Председателем является фермер Максим Сабиров.

По словам министра, кооператив планирует перерабатывать до 180 тонн козьего молока к 2024 году. В текущем году предприятие переработало 3 тонны молока.

Гранты на развитие материально-технической базы в регионе выделяются уже четыре года.

«В 2019 году председатель этого кооператива уже получал поддержку от правительства области. Мы выдали ему грант на строительство новой козоводческой фермы на 500 голов и на покупку поголовья коз», - добавил Разин.