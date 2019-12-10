РИАМО - 10 дек. В больницы и поликлиники Подмосковья за прошедший месяц поступило 60 аппаратов для диагностики органов стоимостью более 95 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Точная диагностика невозможна без современного медицинского оборудования. Поэтому мы закупаем новую медицинскую технику в подмосковные больницы и поликлиники», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что только за последний месяц новое офтальмологическое оборудование поступило в 25 учреждений здравоохранения Подмосковья.

На медицинское оборудование было потрачено более 95 миллионов рублей. Оно закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Среди поступившего оборудования – офтальмологические томографы, лазерные системы, ретинальные камеры, офтальмологические тонометры, офтальмоскопы и другое.

Оснащение медорганизаций новым оборудованием позволит сделать качественную диагностику заболеваний органов зрения более доступной для жителей Подмосковья.