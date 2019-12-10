РИАМО - 10 дек. В личном зачете на Кубке мира по фехтованию на рапирах среди девушек юниорского возраста бронзовую медаль завоевала представитель училища олимпийского резерва №1 Анна Удовиченко в Бухаресте, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Одинцовская школа фехтования является на сегодня одной из сильнейших не только в Московской области, но и в стране. Анна Удовиченко в этом сезоне с большим отрывом лидирует в рейтинге российских девушек-юниоров в фехтовании на рапирах. Поздравляю нашу юную спортсменку с заслуженным успехом», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что помимо третьего места на Кубке мира среди юниоров, в активе Анны в этом году две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали, завоеванные на турнирах разного уровня.

В городе Одинцово училище олимпийского резерва №1 было открылось в 1999 году. Сегодня подготовка спортсменов в нем идет по девяти олимпийским видам спорта, в том числе — по фехтованию.

Преподают дисциплины в училище заслуженные работники физической культуры РФ, кандидаты педагогических наук, заслуженные учителя РФ, заслуженные тренеры России, преподаватели высшей квалификационной категории.