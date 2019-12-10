РИАМО - 10 дек. Здание на Смоленском бульваре в Москве, общая площадь которого более 11,2 тысячи квадратных метров, отреставрировали, в нем будет работать аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В здании оборудованы залы для совещаний, конференц-зал, кабинеты, ситуационный центр, который позволит организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными, просторная приемная для граждан с использованием системы электронной очереди. Есть комната для посетителей с детьми.

«Хотел поблагодарить институт прав человека. Он, конечно, играет огромную роль в Москве, где много проблем, по которым граждане обращаются к вам. И вы очень активно, бережно относитесь к ним и активно решаете их проблемы», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, теперь жители будут с удовольствием приходить в новое здание для получения консультаций и решения проблем.

«Удобно будет работать не только людям с уполномоченным, но и всем сотрудникам. Здесь есть возможность интерактивного общения со всеми регионами. В этом доме работает уникальная совершенно система документооборота, которая позволяет человеку, пришедшему сюда, получить консультацию, помощь, передать обращение, и в течение секунд оно будет уже в работе у уполномоченного», - добавила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Все помещения доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мне кажется, что обращений должно стать больше, потому что людям стало удобнее. Важнейшая вещь - и само здание, и электронная очередь, и возможность записаться дистанционно. Созданы все условия», - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Во время реконструкции, начавшейся в 2016 году, рабочие обнаружили уникальный белокаменный декор, который долгое время считался утраченным. В результате фасады признали выявленным объектом культурного наследия и взяли под охрану государства. Часть главного фасада превратили в экспонат под открытым небом.