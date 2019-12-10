РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. На Певческом поле в микрорайоне Дубровицы Подольска планируют сделать функциональные зоны и соединить их дорожно-тропиночной сетью, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

«Территория Певческого поля площадью чуть более 2,8 гектар входит в утвержденные границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Дубровицы, XVIII век». Она активно используется для проведения массовых мероприятий – организации праздников, концертов, торговых ярмарок, различных выставок и экспозиций. В связи с этим власти Подольска планируют варианты размещения функциональных зон, соединенных между собой дорожно-тропиночной сетью», – говорится в сообщении.

Также планируется сделать техническое задание на разработку проектной документации в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Территория Певческого поля является территорией объекта культурного наследия. Поэтому восстановление пространственной планировочной структуры, характерной растительности, композиционных взаимосвязей, благоустройство данной территории с установкой малых форм, подпорных стенок, ограждений должно проводиться на основе аналогов, соответствующих архитектурно-художественному характеру усадьбы.

В рамках содействия социальному, культурному и духовному развитию молодежи было предложено провести работу по созданию концепции благоустройства Певческого поля совместно с комитетом по делам молодежи администрации Подольска.