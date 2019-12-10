РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. Школьники городского округа Мытищи приняли участие в викторине «Подросток и Закон», сообщается на сайте администрации города.

Традиционное окружное правовое мероприятие прошло в школе №4, в нем приняли участие учащиеся 9-11 классов из 18 школ городского округа Мытищи. Викторина приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации, цель – проверить, насколько хорошо школьники знают основной закон государства и правовые термины.

«Юридически подкованным в современном мире быть очень важно, так как сейчас у нас такое общество, которое в любой момент может тебя обмануть. И обязательно нужно знать законы, чтобы быть уверенным в себе, своих решениях и грамотно действовать в дальнейшем, чтобы не попасться на уловки», – сказала руководитель сектора «Правопорядок» Мытищинского школьного парламента Виктория Степанова.

Перед началом игры присутствующих поприветствовала главный эксперт отдела по воспитательной работе и дополнительного образования мытищинского управления образования Светлана Снопкова.

«Если вы будете хорошо знать свои права и обязанности, вы будете более уверенными и лучше ориентироваться в непростых условиях современного мира. Я желаю вам правильного настроя, уверена, что у вас все получится. Успехов, удачи и непременно победы!» – сказала Снопкова.

Игра состояла из пяти туров. В первом ребята демонстрировали знания Конституции РФ, во втором – правовых терминов. Кроме того, участники разгадывали правовой кроссворд, применяли знания на практике, решая задачи. Заключительный тур «История одного детектива» был направлен на логику. Викторина была напряженной, но в то же время очень интересной. Итоги викторины подвела начальник мытищинского управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Фильченкова.

«Я поздравляю вас за выдержку. Здесь собрались самые грамотные и интеллектуальные дети нашего округа. Я сегодня оценивала ваши ответы, мне были интересны ваши ответы на правовые ситуации. Особенно поразили ответы трех команд в четвертом туре, давших четкие формулировки административного правонарушения мелкого хищения и семейного кодекса. Учащимся 11 класса желаю удачно сдать ЕГЭ, а всем остальным, когда встретимся здесь же в следующем году, победы и только победы!» – сказала Фильченкова.

Призером I степени и обладателем Кубка стала команда школы №6, второе место заняли ребята из лицея №15, бронзовыми призерами стали учащиеся школы №24. Все остальные ребята получили грамоты за участие.