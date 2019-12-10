РИАМО - 10 дек. Онкологи городского округа Ступино провели 80-летней женщине радикальную операцию на молочной железе, удаление злокачественной опухоли прошло успешно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Это стало уже третьим успешным оперативным вмешательством по удалению злокачественных опухолей различных органов. В 2011 году было проведено лечение раковой опухоли молочной железы второй стадии, а в апреле этого года пациентка была оперирована из-за образовавшейся меланомы кожи правой голени.

«При диспансерном наблюдении и обследовании у онколога данных по прогрессированию онкологических заболеваний кожи и молочной железы выявлено не было. Однако на маммограмме и по результатам УЗИ в правой молочной железе была выявлена опухоль размером в 15 миллиметров», - сказал заведующий онкологическим отделением Виталий Коваленко.

Он добавил, что гистология показала злокачественный характер новообразования. После операции пациентка чувствует себя хорошо и проходит реабилитационную терапию.

«У онкологических больных частота возникновения вторых опухолей в других органах составляет 3-5%, третьих опухолей - менее 1%. Эта ситуация показывает, что внимательное отношение к своему здоровью и адекватное диспансерное наблюдение у профильного врача позволило своевременно диагностировать тяжелую патологию и излечить пациентку», - отметил главный врач ступинской больницы Александр Дружинин.