РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Ученики трех школ Люберец победили в открытом первенстве городского округа по плаванию среди учащихся 11 классов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник на базе клуба «Территория фитнеса» прошло открытое первенство городского округа Люберцы по плаванию среди учащихся 11 классов. Участники, участвующие в первенстве, играли в командном зачете и должны были проплыть дистанцию 50 метров в вольном стиле.

«Победителями первенства стали Ольга Фролкова и Богдан Панфилов из школы №28, второе место заняли Софья Куликова и Павел Бокастов из гимназии №18. Третье место у Вероники Ермолаевой и Антона Ванеева из гимназии №24», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в мероприятии приняли участие учащиеся выпускных классов из 15 школ городского округа Люберцы.