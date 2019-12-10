РИАМО - 10 дек. В микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа заканчивается ремонт и установка необходимого оборудования в кабинете врача общей практики, его открытие запланировано на 17 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Кабинет откроют по адресу: квартал Северный, 24.

«Кабинет врача общей практики по праву можно назвать миниполиклиникой. Здесь будет стойка регистрации, удобные места для ожидания, а прием будут осуществлять врачи самой разной специализации», - говорится в сообщении.

В отличие от терапевта, в арсенале которого есть только термометр, тонометр и фонендоскоп, в кабинете врача общей практики существует возможность проведения ряда исследований и процедур.

«Нам пришлось столкнуться с рядом трудностей, но мы нашли поддержку и понимание у руководства нашей ВРКБ. Неделю назад мы проверяли готовность помещения и теперь уже можно назвать дату открытия – 17 декабря», - отметил председатель совета депутатов Станислав Радченко.