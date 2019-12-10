РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске в 2020 году могут выделить средства на ремонт помещения физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» в 4-м микрорайоне, сообщил на публичных слушаниях по бюджету округа первый замглавы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

Во вторник в концертном зале администрации городского округа состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации Подольска, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители. Председатель комиссии по туризму и спорту в депутатском корпусе Ирина Талпа подняла вопрос ремонта помещения физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» на Октябрьском проспекте, который не могут сделать уже три года.

«Мы берем этот вопрос в проработку. Ежегодно в Подольске в апреле проводится областная акция День благотворительного труда, на которой собираем достаточно средств от предприятий и жителей и в дальнейшем распределяем их», – сказал Щепетев.

По словам Талпы, в декабре 2016 года физкультурно-спортивному клубу инвалидов «Корсар-Спорт» выделили помещение на Октябрьском проспекте, но на его ремонт и оснащение требовалось около 6 миллионов рублей. С того времени из средств, собранных во время Дня благотворительного труда, выделили всего 2 миллиона 700 тысяч рублей, но этого было недостаточно. В 2017, 2018 и 2019 годах помещение простаивало.