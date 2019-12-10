РИАМО - 10 дек. Профессиональные спортсмены и любители спорта смогут поучаствовать в 51-й ежегодной Манжосовской гонке в Одинцовском округе, где уже начался прием заявок на участие, говорится в сообщении пресс-службы администрация Одинцовского городского округа.

Соревнования пройдут 31 декабря на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

«Из года в год Манжосовская гонка собирает несколько тысяч лыжников и зрителей - не только из Одинцовского округа и Подмосковья, но и из других регионов России. Уже больше полувека любители и профессионалы приезжают в Одинцово в канун Нового года, чтобы посоревноваться в своем мастерстве. Забеги проходят в различных возрастных категориях», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что самым зрелищным считается масс-старт у мужчин на 18 километров, где наряду с любителями этого вида спорта всегда участвуют и профессионалы. Заявки в этом году принимаются строго до 27 декабря.

Гонки свободным стилем в разных возрастных группах пройдут на дистанции 600 метров, 3 километра, 6 километров, 12 километров, 18 километров. С 9:00 до 12:30 будет осуществляться выдача стартовых номеров по предварительной регистрации.

Личную заявку нужно зарегистрировать на сайте «Живу спортом», а командную - отправить по электронной почте nkunicin@gmail.com. Заявка считается принятой при получении подтверждения по электронной почте.

До 27 декабря 18:00 необходимо указать фамилию, имя, год рождения, коллектив и спортивный разряд - при его наличии.