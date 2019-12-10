РИАМО - 10 дек. Суд поддержал решение управления ФАС России по Московской области о включении ООО «Инсел» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от работ по проведению капитального ремонта в школе в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Ранее в управление поступило обращение от МБОУ «Алабушевская средняя общеобразовательная школа» о внесении сведений в отношении ООО «Инсел» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта по выполнению работ», - говорится в сообщении.

Компания должна была сделать капитальный ремонт, включая водоснабжение, водоотведение, отопление, узел учета, вентиляцию, электроснабжение и электроосвещение.

Управление признало действия компании незаконными и приняло решение включить ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления ФАС России по Московской области.