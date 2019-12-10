РИАМО - 10 дек. Многоуровневую транспортную развязку начнуть строить на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строительство планируется в следующем году.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 километра дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, реконструкция улиц Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.

В рамках проекта будет построено четыре эстакады, суммарной протяженностью 0,84 километра. Первая эстакада будет со съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд.

Вторая - левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной. Третья - съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную. Четвертая эстакада будет со съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Также планируют построить два подземных пешеходных перехода, сделать устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

Сейчас идут работы по первому этапу, которые включают переустройство инженерных коммуникаций, устройство дорог и строительство очистного сооружения. Ведется работа по освобождению территории для дальнейшего производства работ по строительству искусственных сооружений.

«Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с целью разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города», - добавил Бочкарев.