РИАМО - 10 дек. Донорская акция от московской областной станции переливания крови состоится в Одинцове 11 декабря, стать ее участником может любой совершеннолетний житель, вес которого более 50 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Абсолютными противопоказаниями к участию является наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкология и другие. Перед сдачей крови каждого донора в обязательном порядке осматривает терапевт.

«Кроме абсолютных противопоказаний к донорству, бывают еще и временные. Они имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки и ряд других», — сообщил главный врач Одинцовской областной больницы Игорь Колтунов.

Накануне и в день сдачи крови донору следует ограничиться легким завтраком. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также за два часа до сдачи крови стоит воздержаться от курения. При себе необходимо иметь паспорт. Вопросы, связанные с донорством, можно задать по телефону: 8 (495) 596-27-00.