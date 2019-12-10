РИАМО - 10 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил сотрудников и учеников Успенской средней общеобразовательной школы со 130-летием, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Свою современную историю Успенская школа ведет с 1939 года, когда она получила статус среднего образовательного учреждения. За эти 80 лет из ее стен выпущено более 3,6 тысячи учеников. 53 из них закончили школу с золотыми медалями, 65 - с серебряными. Этот успех - заслуга всего педагогического коллектива», - отметил Иванов.

Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина вручила коллективу Успенской школы диплом Московской областной думы за большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения в день празднования юбилея.

Успенская школа была основана в 1889 году и является одним из старейших образовательных учреждений округа. Село Успенское тоже - одно из самых древних населенных пунктов Одинцовского округа.

Учреждение ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учеников с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей и личных склонностей.

Адаптированная педагогическая система, созданная в образовательном учреждении, максимально благоприятствует умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию каждого ребенка.