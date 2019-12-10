РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Сотрудники полиции Люберец будут выявлять наркопритоны до 18 декабря в рамках оперативно-профилактической операции «Наркопритон», говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

До 18 декабря на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическая операция «Наркопритон».

«Целью мероприятия является противодействие незаконному обороту наркотиков, установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации, либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в сообщении.

По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, вы можете сообщить по телефонам: 8(495)609-49-52 – дежурная часть ГУ МВД России по Московской области, 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области, 8(495)554-93-94 – дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое».