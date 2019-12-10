РИАМО - 10 дек. Следователи проведут проверку информации о том, что в многоквартирных домах неисправны лифты в районе Раменки Москвы, так как в эфире одного из телеканалов была представлены сведения о неполадках лифтового оборудования, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня в эфире новостного выпуска одного из каналов, сообщалось, что в двух многоквартирных домах района Раменки в городе Москве постоянно ломаются лифты», - сказала Иванова.

Также в эфире сообщалось, что жильцы дома, в том числе пенсионеры и мамы с колясками, постоянно вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.

Сейчас ремонт лифтового оборудования остановлен по неизвестным причинам.

По словам Ивановой, эти факты будут проверять следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.