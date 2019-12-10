РИАМО - 10 дек. В микрорайоне 3-3А Солнцево по программе реновации столицы появится первая поликлиника для детей на 320 посещений в смену и детский досуговый центр, которые будут расположены в шаговой доступности от домов местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В районе Солнцево для детей будет сделано очень многое: построят поликлинику, досуговый центр, детсад на 200 мест и школа на 500 мест с сохранением существующих учебных заведений. Каждый двор района будет обеспечен спортивными и детскими площадками для любого возраста», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что жители смогут также посещать многофункциональный центр и центр госуслуг «Мои документы» у себя в районе, не тратя время на дорогу в общественном транспорте.

Также спроектировали место для хранения личного автотранспорта - четыре многоуровневых гаража вдоль Боровского шоссе общей емкостью 721 машино-место. Кроме того, внутриквартальные проезды будут оборудованы плоскостными автостоянками.

Благодаря реконструкции улиц Попутная, Боровского проезда, Наро-Фоминская, и строительства нового проезда на участке от улицы Попутная до улицы Наро-Фоминская ситуация на дорогах изменится к лучшему. А рядом с транспортно-пересадочным узлом «Солнечная» появится здание конечной станции маршрутов наземного транспорта со строительством отстойно-разворотной площадки.