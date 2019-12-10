РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Более 50 членов общественной организации инвалидов Балашихи и микрорайона Железнодорожный приняли участие в городском турнире по боулингу среди инвалидов, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Мероприятие прошло при содействии члена фракции «Единая Россия», депутата Московской областной думы Тараса Ефимова. Ефимов поприветствовал участников соревнований.

«Главное не победа, а сегодняшнее ваше общение, новые знакомства и хорошее настроение. Турнир проводится с 2015 года и стал традиционным. Считаю, что аналогичные соревнования на базе наших городских ФОКов можно проводить и по другим видам спорта», – сказал Ефимов.

Победителям вручили кубки и ценные подарки. Всех участников турнира после соревнований ждал праздничный обед.

Турнир по боулингу для организаций инвалидов Московской области проводится с 2015 года. Отделение Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Балашихи насчитывает около 1 500 участников.