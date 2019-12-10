РИАМО - 10 дек. В культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» прошел ежегодный фестиваль народного творчества Одинцовского городского округа, участие в программе приняли более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Творческие коллективы муниципалитета представили зрителям и жюри широкий спектр ансамблевого, эстрадного, академического и народного хорового вокального искусства. Всего на сцену вышло более 30 творческих коллективов учреждений культуры округа.

«Особенно хочется отметить хор имени Марии Владыкиной. Этот коллектив представлял хозяев сцены - КС «Ершовское» и заслуженно стал лауреатом I степени в одной их самых престижных номинаций - «Народный хор», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Среди членов жюри были представители областного министерства культуры, Государственного российского дома народного творчества имени Подкова, МСИ имени Г.Р. Державина и школ искусств Одинцовского округа.

Жюри кроме оценки выступлений также давали ценные рекомендации по дальнейшему творческому развитию и продвижению коллективов на фестивальных площадках самого высокого уровня.