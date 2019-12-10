РИАМО - 10 дек. В Кашире завершили благоустройство пешеходной зоны по улице Садовой и городского парка, расширили и отремонтировали тротуары, установили дополнительное освещение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Главной целью концепции благоустройства пешеходной зоны являлось формирование единого комфортного общественного пространства на основе существенной реорганизации территории», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На улице Садовой расширили тротуары, заменили уличное освещение, установили малые архитектурные формы. Саму улицу замостили тротуарной плиткой, обустроили парковки, заменили асфальт на проезжей части, сделали современное уличное освещение, установили скамейки, урны, высадили деревья и кустарники.

На пешеходной зоне появились скамейки с декоративной подсветкой, детская и спортивная площадки.

В городском парке заменили старую входную группу и установили еще одну со стороны улицы Гвардейской, сделали площадку для выгула собак, универсальную спортплощадку (для тенниса, футбола и хоккея зимой), отремонтировали мост через овраг и установили дополнительное освещение.

Реконструировали и обновили сцену, парковые аллеи, малые архитектурные формы, освещение, баскетбольную, волейбольную площадки, создана площадка для буккроссинга. В парке сделаны новые дорожки, по аллее провели озеленение и благоустроили территорию у лестницы, сделали аллею городов-побратимов.

Для детей построили новую современную площадку «Остров». Ее площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Это одна из 11 уникальных детских комплексов, которые установлены в парках в этом году.