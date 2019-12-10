РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Активисты Молодой гвардии Единой России убрали дворовую территорию частного дома в поселении Малаховка Люберец, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Молодогвардейцы 9 декабря оказали помощь ветерану в рамках Всероссийского проекта «Добро в действии».

«Активисты МГЕР помогли с уборкой дворовой территории ветерану Великой Отечественной войны Федору Козлову, который проживает в частном секторе поселка Малаховка. Активисты очистили территорию от мусора, листьев, обрезали сухостойные ветки на деревьях и кустарниках, в доме починили сантехнику», – говорится в сообщении.

После окончания работ молодогвардейцы организовали чаепитие со сладостями. В ходе беседы молодогвардейцы рассказали о своей деятельности, а ветеран – о годах юности.