РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Итоговую приемку систем очистки при рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе планируют начать 15 декабря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В муниципальном центре Балашихи 9 декабря прошли общественные слушания. В мероприятии приняли участие начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Подмосковья Алексей Филатов, замглавы администрации Балашихи Михаил Объедков, гендиректор подрядной организации, выполняющей работы по рекультивации полигона, Оливер Кайзер, генеральный директор компании – разработчика проекта рекультивации – Борис Трушин, председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, представители Реутова, Ногинска и Москвы.

«Жителей волнует эффективность очистных сооружений и образующиеся отходы, место подачи чистой воды, срок начала эксплуатации очистных сооружений и передача полигона в эксплуатацию, а также кто будет эксплуатирующей организацией. Это очень важные вопросы, потому что от этого зависит качество эксплуатации полигона, и на все вопросы жителей мы постарались ответить», – сказал Кайзер.

Он добавил, что итоговую приемку систем очистки, построенных при рекультивации, планируют начать 15 декабря 2019 года. После этого станет известна дата открытия конкурса на выбор эксплуатирующей организации. Планируется, что это произойдет в начале 2020 года. Комплексная рекультивация свалки – первый подобный проект в России такого масштаба. Опыт будет задействован и в других регионах страны.

Жарова рассказала, что по проблеме полигона «Кучино» власть полностью открыта для жителей.

«На сайтах администрации Балашихи и министерства экологии Московской области размещается информация, на полигон регулярно приезжают с проверками, а также там установлены камеры, с помощью которых в онлайн-режиме можно наблюдать за работами на полигоне», - пояснила Жарова.

По итогам слушаний компания «Экоком» доработает техническое задание к оценке воздействия на окружающую среду.

Полигон «Кучино» был экстренно закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.