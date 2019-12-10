РИАМО - 10 дек. Солистка шведской рок-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась 9 декабря после болезни, ей был 61 год, сообщает Газета.ru.

Фредрикссон умерла в своей кварте. У нее остался супруг и двое детей.

«В 2002 года у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга. Певице успешно провели операцию, и в период восстановления она продолжала писать музыку. В октябре 2005 года было официально заявлено, что певица выздоровела и больше не нуждается в лечении», - уточняется в сообщении.

Фредрикссон являлась одним из лидеров дуэта Roxette. Вторым был Пер Гессле. Рок-группа существовала с 1986 по 2016 годы.

Они были номинированы на «Грэмми» несколько раз и получали данную награду, также музыка группы звучит в двух десятках фильмов.