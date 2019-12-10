РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 дек. В бюджет подмосковного Подольска на 2020 год планируют заложить дополнительные средства на строительство водопроводов в деревнях Алтухово и Быковка, сообщил на публичных слушаниях по бюджету округа первый замглавы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

Во вторник в концертном зале администрации горокруга состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации Подольска, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители. Предложения о выделении средств на проведение водопроводов в деревнях жители подали заранее.

«В комиссию поступили два обращения. Просят выделить средства на реализацию проекта строительства водопровода от микрорайона Львовский до деревни Алтухово протяженностью 2,8 тысячи метров и далее до поселка радиоцентра Романцево примерно 1,5 километра. В 2016 году уже провели геоизыскания, а в 2017 году сделали предпроектные работы. Мы готовы рассматривать этот вопрос по включению расходов в бюджет. Речь идет о средствах в размере 20 миллионов рублей, и в рамках уточнения бюджета мы себе этот вопрос берем», – сказал Щепетев.

По его словам, жители деревни Быковка также выступили с предложением внести уточнение в расходы бюджета в размере 15 миллионов рублей на проектирование и реализацию проекта по строительству водовода к водозаборному узлу в населенном пункте. В 2019 году объявлены аукционы по проектированию водовода, в 2020 году после уточнения бюджета власти горокруга готовы приступить к его реализации.