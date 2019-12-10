РИАМО - 10 дек. Порядка 50 представителей военно-патриотических клубов приняли участие в постановке эпизода в Дунине контрнаступления советских войск в битве за Москву, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

«Годовщину начала контрнаступления советских войск в битве за Москву отметили в воскресенье, 8 декабря, в Дунине. Мероприятие проходит в деревне уже несколько лет подряд и стало традицией для жителей населенного пункта, в котором чтят память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной», - отмечается в материале.

Стенды с находками поискового отряда «КитежЪ», сделанными на Одинцовской земле, были установлены у входа в часовню Архангела Михаила. С митинга у храма традиционно началось военно-историческое мероприятие «Дунинский рубеж». Открыл митинг оркестр министерства транспорта РФ. К собравшимся обратился депутат Одинцовского городского округа, военные комиссар Вячеслав Клявинь.

«Именно здесь забрезжил рассвет Победы, здесь она зарождалась. Сегодня меняются мир, правители, названия государств. <…> Но саму историю изменить нельзя. И неизменным остается героический подвиг советского народа, совершенный в годы Великой Отечественной войны. Пока есть такие ребята, как поисковики, которые участвуют сегодня в реконструкции, пока есть военно-патриотически клубы, нет сомнения в том, что история наша не будет забыта», — сказал Клявинь.

В постановке эпизода боя приняли участие порядка 50 представителей военно-патриотических клубов. Происходящее на берегу Москвы-реки комментировал ведущий. После завершения исторической реконструкции все желающие могли пообщаться с участниками мероприятия и сфотографироваться. Для всех желающих работала полевая кухня.