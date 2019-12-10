РИАМО - 10 дек. После объединения Видновского ПАТП, Домодедовского ПАТП и Ступинского ПАТП в МАП №3 Домодедова в ноябре этого года предприятие показало динамику роста по ключевым направлениям деятельности, рост пассажиропотока составил 6%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Синхронизация работы положительно сказалась на увеличении пассажиропотока. За месяц количество перевезенных пассажиров выросло на 6%, до 2,6 миллиона человек (в среднем за 10 месяцев суммарный пассажиропоток трех филиалов составлял 2,5 миллиона человек в месяц)», - говорится в сообщении.

На 18,1% в ноябре увеличилась регулярность движения по сравнению с предыдущим периодом, сократилось количество срывов рейсов. Процент выполнения рейсов составил 99,92% (рост 0,39%).

Кроме того, сервисное обслуживание автопарка взято под особый контроль: подвижной состав регулярно проверяется, при необходимости выполняется текущий ремонт автобусов.

В МАП №3 Домодедова входит 121 маршрут. Автопарк насчитывает 356 линейных автобусов. После централизации Видновский и Ступинский филиалы получили статус производственных баз. Кроме того, в структуру МАП вошли производственные базы: Кашира, Малино, Барыбино и Серебряные Пруды.