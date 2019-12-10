РИАМО - 10 дек. Во вторник вечером в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском отменили и задержали 32 прилета и вылета.

В столичном Внукове задержали 13 рейсов, еще девять отменили. В аэропорту Домодедово отменили шесть прилетов и вылетов, 10 задержали. Также 10 рейсов задержали в Шереметьеве.

В подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировано задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.