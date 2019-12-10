РИАМО - 10 дек. Вынесено постановление в отношении ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» и исполняющего обязанности директора предприятия о привлечении к административной ответственности, причиной тому стало нарушение существенных условий контракта, которое допустили в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Общая сумма штрафа для предприятия и исполняющего обязанности директора составила 220 тысяч рублей.

«Основанием для привлечения к административной ответственности стали направленные управлением Федерального казначейства Московской области постановления о возбуждении административных дел на основании проверки осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году», - говорится в сообщении.

Мероприятия проводились в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».

В ФГУП нарушили условия, увеличив сроки исполнения государственного контракта на поставку и монтаж оборудования моноимпульсного радиолокатора. Их должны были провести по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)». Такое решение руководства компании в УФАС по Московской области признали противоречащим законодательству Российской федерации в сфере закупок.